Запсибкомбанк принял участие в Дне добра и уважения в Белоярском

Запсибкомбанк

В честь Дня пожилых людей в комплексном центре социального обслуживания населения "Милосердие" города Белоярский организовали праздничную программу "День добра и уважения!"

Поздравить, находящихся на заслуженном отдыхе людей, которые не стареют душой, пришли представители общественных организаций, волонтеры, воспитанники творческих коллективов города и Запсибкомбанк. Все приглашенные благодарили представителей старшего поколения, за то, что щедро делятся с молодежью секретами своего профессионального мастерства, богатым жизненным опытом и мудростью, желали крепкого здоровья, позитивного настроения, счастья и тепла домашнего очага.

"Очень хорошо, что в календаре есть такой день – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Это дополнительная возможность поздравить их и сказать добрые слова, слова поддержки", – комментирует директор дополнительного офиса "Белоярский" Маргарита Дуданова.