Японцы впечатлились гигантскими размерами тобольского "ЗапСибНефтехима" и технологиями будущего производства

Японская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки посетила тобольскую площадку СИБУРа. Цель визита – развитие внешнеэкономических связей России и Японии.

Представители крупных японских компаний ознакомились с ходом строительства "ЗапСибНефтехима" на смотровой площадке и посетили действующие производства с обзорной экскурсией.

Гостям рассказали об истории и технологической цепочке производства, ответили на вопросы о поставке сырья, продукции и структуре строящегося комплекса.

Решение о строительстве комплекса "ЗапСибНефтехим" принято в 2014 году. На сегодня построены все временные инженерные сети, в строительстве задействованы 38 прямых подрядных организаций, 16 тыс. человек и более тысячи единиц спецтехники. Общий прогресс работ по проекту составляет 62,3%.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки отметил, что делегация дважды в год мы посещает регионы Россиив поисках новых направлений для развития бизнеса. В Тюменской области благоприятный инвестиционный климат, поэтому регион выбран для очередного визита.

Тоёхиса Кодзуки:

"В Тобольске мы своими глазами посмотрели на строящийся завод "ЗапСибНефтехим", который впечатлил гигантскими размерами и тем, какие передовые технологии будут внедрены на будущем производстве. Мы поражены темпами развития не только тобольской площадки, но всей компании СИБУР, и надеемся на дальнейшее сотрудничество".

ПО словам председателя комитета финансов Тобольска Ивана Нефидова, подобные визиты – не редкость для Тобольска: представители бизнес-структур заинтересованы в перспективах развития тобольской промплощадки. Такой обмен опытом позволяет погрузить гостей в особенности городской экономики, обозначить задачи и возможности для взаимного сотрудничества.

Фото пресс-службы СИБУР