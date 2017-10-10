Банк "Открытие" финансирует администрацию Нижневартовска

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" предоставит 100 млн рублей администрации Нижневартовска для финансирования городского бюджета.

"Кредитование муниципальных образований – часть системной работы банка "Открытие" с бюджетной сферой. Западно-Сибирский филиал обслуживает автономные учреждения города Нижневартовска, муниципальные предприятия, реализует зарплатные проекты уже более 10 лет", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

"Банк "Открытие" победил по итогам прошедшего аукциона. Выделенные кредитные средства позволяют реализовать ряд значимых инвестиционных проектов", - подчеркнула заместитель главы Нижневартовска по экономике Елена Рябых.

Также в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве с администрацией Нижневартовска, банк участвует в финансировании проектов бюджетных учреждений и общественных организаций города.