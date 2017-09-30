В Тюменской области действует 172 тысячи личных подсобных хозяйств

На территории Тюменской области работают 172 тысячи личных подсобных хозяйств и более тысячи крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году они произвели продукции на 36,6 миллионов рублей, пишет "Тюменская линия".

ЛПХ и крестьянско-фермерские хозяйства производят 52% всей сельхозпродукции юга Тюменской области. Их поголовье крупного рогатого скота составляет около 108 тысяч голов. С 2006 по 2009 годы благодаря господдержке кооперативов было приобретено 50 тракторов, 48 кормозаготовительных комплексов, 97 охладителей молока. Товарооборот с 2012 года вырос в два раза.