Агрофирма КРиММ побила собственный рекорд по сбору картофеля

Тюменская агрофирма КРиММ "Упоровский район" побила свой собственный рекорд по сбору картофеля на 20 тыс. тонн, достигнув показателя в 103 тыс. тонн. Урожайность составила более 50 тонн с гектара.

Как сообщил гендиректор предприятия Геннадий Рязанов, это существенно выше среднего показателя урожайности по стране, который составляет 15-20 тонн с гектара, а в урожайный 2015 год была 23,4 тонны с гектара.

"Росту урожайности способствовали не только погодные условия, но и другие факторы. Так, в течение последних лет мы создали на наших полях систему орошения, а одного только торфа завозили ежегодно по 300 тонн. Кроме того, выращиваем только элитные сорта - Гала, Ред Скарлет и Розара", - поделился секретом успеха руководитель агрофирмы.

Спрос на продукцию КРиММа сохраняется. Ежедневно на предприятии отгружают заказчикам минимум 800 тонн картофеля, в отдельные дни показатели доходят до 1000 тонн. Поэтому агрофирма делает ставку на строительство новых картофелехранилищ.

Сейчас в КРиММе завершают уборку семенного картофеля и рассчитывают на урожай в 15 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.