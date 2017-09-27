Владимир Якушев: Тюменская область готовится к музейной революции

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев затронул вопрос поднятия культурного воспитания и процветания музейного дела на форуме "Дни знаний для предпринимателей":

"В этом году мы серьезно занялись музейным делом, регион готовится к музейной революции. Планируется несколько серьезных и интересных проектов. Сейчас заканчивается работа над созданием "Исторического парка", в котором будет отражена история нашего государства от Рюриковичей до настоящего времени. Проект рассчитан в основном на наших детей, студентов, школьников, и без государственной дотации такой музей просто не выживет".

По словам главы региона, культура будет оставаться дотационной еще долгие годы, и финансировать ее необходимо, поскольку существует запрос общества.

"Эту сферу обязательно нужно дотировать, чтобы у людей развивалось понятие о культуре в широком понимании этого слова. Но я считаю, что в основном эти понятия формируются в семье, и если там нет этой культуры, сколько бы мы ни дотировали, общую культуру все равно не поднимем", - подчеркнул Владимир Якушев.

Пятый федеральный бизнес-форум "Дни знаний для предпринимателей" проходит в тюменском технопарке 26-27 сентября. Эксперты федерального уровня и лидеры российского бизнеса на восьми тематических площадках рассмотрят самые современные тренды и решения в области менеджмента, маркетинга и продаж, финансов, лидерства, отношений с государством с учетом особенностей малого и среднего бизнеса Тюменской области.