Первая утренняя электричка из Тюмени в Тобольск будет бесплатной

13:33 22 сентября 2017
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С 1 октября на Свердловской железной дороге по маршруту Тюмень–Тобольск ежедневно начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. В честь запуска нового электропоезда в этот день все желающие смогут прокатиться по маршруту Тюмень-Тобольск и обратно бесплатно.

Безденежные билеты можно оформить в кассе или прямо в поезде у разъездного контролера-кассира, сообщает Свердловская пригородная компания.

Из Тюмени в Тобольск новая электричка будет отправляться в 07:06 (здесь и далее время местное), а прибывать на станцию Тобольск в 10:56. В обратном направлении из Тобольска поезд выходит в 18:16, прибытие на станцию Тюмень - в 22:26. Стоимость проезда по полному тарифу составит 332 рубля, действуют все виды льгот, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Теги: электричка , скидки , РЖД , Тобольск , поезда , Свердловская железная дорога
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