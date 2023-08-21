На пригородные маршруты Тюменской области поставят современные электропоезда

Новые электропоезда ЭП2ДМ могут появиться в Тюменской области - в планах СвЖД поставить в тюменский регион несколько таких составов на пригородные маршруты, сообщил губернатор Александр Моор.
Этот поезд — полностью российская разработка и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности, в нем применены все самые современные технологии, отметил Моор.
"В поезде около 600 мест для пассажиров, в вагонах комфортные сидения, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Предусмотрены зарядки для гаджетов. Выделены места для инвалидов на колясках. В планах СвЖД поставить в тюменский регион несколько таких составов. Они будут курcировать на пригородных маршрутах", - сообщил Моор.
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