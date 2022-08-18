Школьники и студенты с 1 сентября смогут кататься на электричках за полцены

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В пригородных поездах на территории Свердловской, Тюменской областей и Югры возобновляется действие сезонной льготы для школьников и студентов, отмечают в пресс-службе СвЖД.

Скидкой в 50% учащаяся молодежь может пользоваться с 1 сентября 2022 года до 15 июня 2023 года. Школьникам для этого нужно предъявить справку из общеобразовательного учреждения, студентам-очникам – студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготный билет можно в пригородной кассе и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". В поездку нужно взять документ, подтверждающий льготу.