Первый рейс новой электрички из Ишима в Тюмени встретили шарами и флажками

Утром на станцию Тюмень прибыл новый состав электропоезда Ишим-Тюмень, в областной столице гостей встретили крансо-белыми шарами и флажками.
Первым пассажирам состава вручили сувениры Свердловской пригородной компании РЖД.
Электропоезд будет курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области. Он состоит из 6 вагонов на 586 мест для пассажиров.
В вагонах удобные сиденья и дополнительные пространства при встречной посадке, тонированные стеклопакеты, USB-розетки с функцией быстрой зарядки, доступ к Wi-Fi. Предусмотрены места для велосипедов и для маломобильных пассажиров. Есть пространства для верхней одежды, ручной клади, крупногабаритного багажа и система кондиционирования с обеззараживанием воздуха.
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