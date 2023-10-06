Первый рейс новой электрички из Ишима в Тюмени встретили шарами и флажками

11:00 06 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Утром на станцию Тюмень прибыл новый состав электропоезда Ишим-Тюмень, в областной столице гостей встретили крансо-белыми шарами и флажками. 

Первым пассажирам состава вручили сувениры Свердловской пригородной компании РЖД.

Электропоезд будет курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области. Он состоит из 6 вагонов на 586 мест для пассажиров.

В вагонах удобные сиденья и дополнительные пространства при встречной посадке, тонированные стеклопакеты,  USB-розетки с функцией быстрой зарядки, доступ к Wi-Fi. Предусмотрены места для велосипедов и для маломобильных пассажиров. Есть пространства  для верхней одежды, ручной клади, крупногабаритного багажа и  система кондиционирования с обеззараживанием воздуха.

Теги: Ишим , Свердловская железная дорога , электричка
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023