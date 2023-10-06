Первый рейс новой электрички из Ишима в Тюмени встретили шарами и флажками

Утром на станцию Тюмень прибыл новый состав электропоезда Ишим-Тюмень, в областной столице гостей встретили крансо-белыми шарами и флажками.

Первым пассажирам состава вручили сувениры Свердловской пригородной компании РЖД.

Электропоезд будет курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области. Он состоит из 6 вагонов на 586 мест для пассажиров.

В вагонах удобные сиденья и дополнительные пространства при встречной посадке, тонированные стеклопакеты, USB-розетки с функцией быстрой зарядки, доступ к Wi-Fi. Предусмотрены места для велосипедов и для маломобильных пассажиров. Есть пространства для верхней одежды, ручной клади, крупногабаритного багажа и система кондиционирования с обеззараживанием воздуха.