Все дети до 7 лет в электричках будут ездить бесплатно

С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет во всех регионах станет бесплатным, для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребёнка.

Ранее льгота для перевозки детей предоставлялась в разных объёмах и лишь в 48 из 85 регионов страны.

"Фактически решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках полностью зависит от возможностей регионов. Сейчас только в 48 субъектах федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет. Им предоставляется скидка от 50 % до 75 % от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми", — цитирует слова председателя Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба.