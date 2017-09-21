Дмитрий Горицкий: об экономике, рейтингах и стратегии Запсибкомбанка

Организации, предприятия, малый бизнес и простые обыватели для решения своих задач в 2017 году чаще пользуются услугами кредитования в банках. По мнению президента Запсибкомбанка Дмитрия Горицкого, это хороший знак: финансовая ситуация в стране постепенно стабилизируется и экономика, пусть пока и робко, показывает рост. Об экономике и перспективах развития банковской системы шла речь на традиционной встрече руководителя банка и тюменских журналистов 20 сентября.

- Дмитрий Юрьевич, как вы оцениваете состояние экономики в целом?

- Если говорить в целом о развитии экономики, то банковская деятельность или банковский бизнес в определенной мере отражает состояние всей экономики. Когда экономика сжимается, то сжимаются и банковские активы, а именно кредитные портфели: обыватели затягивают пояса и меньше кредитуются, корпоративные клиенты сокращают инвестиционные программы своих предприятий, а если и заимствуют у банков, то в ограниченных количествах. Если посмотреть 2016 год, то примерно на 5,6 % кредитный портфель тогда сократился. Я бы не сказал, что 2017 год кардинальным образом отличается, но мы наблюдаем оживление кредитования, видим, начиная с конца весны, сначала робкие, а сейчас уже стабильные систематические приросты кредитного портфеля, будь то потребительский сектор, я имею в виду, физических лиц, будь то юридические лица, которые также наращивают заимствование в кредитных учреждениях. На мой взгляд, это опосредовано или косвенным образом свидетельствует о том, что происходит стабилизация экономики и ее робкий рост в дальнейшем.

- Согласно рейтингу Forbes, на протяжении ряда лет Запсибкомбанк входит в сотню самых надежных банков России. Как удается сохранить стабильность?

- Я раньше достаточно скептически смотрел на те или иные рейтинги, их ведь достаточно много, но последние 5-7 лет все больше уделяю им внимание. Запсибкомбанк рейтингуется в Российском рейтинговом агентстве, аккредитованном Центральным банком Эксперт РА и в международном рейтинговом агентстве S&P. Если брать Forbs, он публикует собственные рейтинги. И действительно мы входим в число ста надежных банков России. Отмечу, у каждого банка есть своя бизнес-модель, свое видение развития, и в зависимости от этого он живет и работает. У нас бизнес-модель достаточно консервативная. Для нас самым главным источником дохода на протяжении всех 27 лет является процентный доход. То есть мы занимаемся классическим банкингом: выдаем кредиты и получаем с этого проценты, этим и живем. Мне приятно, что такое уважаемое издание, как Forbs, поставило Запсибкомбанк на 38 место. Мы по-прежнему будем соответствовать выбранной стратегии, и надеюсь, что наше место в рейтингах будет не ниже.

- Расскажите подробнее о стратегии развития банка.

- В 2016 году Запсибкомбанк принял программу развития банка "Стратегия 20+". Для нас это вызов. Главная задача этой стратегии - за трехлетку вырасти по всем показателям более чем на 20% в целом, будь то кредитный портфель, депозитная база физических и юридических лиц, комиссионные доходы. Назову ряд основных показателей, на которые мы ориентируемся при оценке реализации программы. Первый показатель – объем активов на конец реализации стратегии, то есть на 1 января 2019 года. К этому сроку активы Запсибкомбанка должны увеличиться до 130 млрд рублей. На 1 сентября 2017 их объем составляет примерно 110 млрд рублей. Следующий серьезный показатель, на который ориентируются эксперты, рейтингеры, аудиторы, коллеги по цеху, – рентабельность активов. Цель - средняя годовая рентабельность активов в 1,24 . Первый год мы прожили с рентабельностью активов 1,02, девять месяцев этого года - с рентабельностью 1,79. Следующий ориентир – просрочка. На конец реализации стратегии она должна быть менее 3%. На сегодня просрочка составляет примерно 3,2% на круг (у юридических лиц она больше, чем у физических). Еще одна цель –чистая прибыль. За три года мы хотим заработать 4, 15 млрд рублей чистой прибыли. В прошлом году мы заработали примерно 1,06 млрд чистой прибыли, в 2017 году планируем заработать еще более 1,5 млрд. Если сложить эти цифры и отнять 4 млрд 150 млн, то можно понять, сколько нам нужно заработать за оставшийся 2018 год. Вот основные показатели, которые показывают, где мы сейчас находимся.