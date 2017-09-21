В Тобольск пустят дополнительную электричку

14:26 21 сентября 2017
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neft.media

ОАО "РЖД" и Тюменская область заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области развития пригородных пассажирских перевозок. Соответствующий документ подписан между правительством Тюменской области и ОАО "РЖД" рамках нефтегазового форума 21 сентября.

Сейчас пригородный электропоезд из Тобольска в Тюмень идет утром, вечером возвращается обратно. Назначение дополнительной пары пригородных пассажирских поездов, указанное в соглашении, позволит тоболякам и гостям города выезжать в сторону Тюмени вечером, а из областного центра - утром. Поезд появится в сетке расписания уже 1 октября.

Также предусмотрено обновление подвижного состава в пригородном сообщении с привлечением средств регионального бюджета. На первом этапе, в 2018 году, запланировано приобретение 8 вагонов для курсирования на направлении Тюмень–Тобольск. В настоящее время ведутся переговоры с заводами-изготовителями. Кроме того, стороны договорились развивать железнодорожный туризм.

"Подписание соглашения  –   наглядный пример  социального партнерства между РЖД  и регионами.  Наше эффективное взаимодействие  воплощается  в новые проекты  по повышению качества транспортного  обслуживания населения. Первыми и очень значимыми шагами в этом направлении станут включение с 1 октября 2017 г. в расписание  движения дополнительных пригородных поездов на маршруте Тюмень–Тобольск и приобретение в 2018 году нового комфортабельного подвижного состава для пригородных перевозок, –  отметил начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов.

Теги: Владимир Якушев , электричка , РЖД , пассажиры , Тобольск
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