В тюменском автоцентре "Базис-Моторс" прошел День открытых дверей

В воскресенье, 17 сентября, в автоцентре "Базис-Моторс" было весело и многолюдно. На презентацию нового внедорожника Foton Sauvana тюменцы пришли семьями.

На Дне открытых дверей взрослые гости могли осмотреть и протестировать новинку зарубежного автопрома: для презентации внедорожника подготовили трассу, которую разместили рядом с парковкой. Дети тоже не скучали: с ними работали аниматор и аквагример.

"Самое главное для рамного внедорожника – это внедорожный тест-драйв: гораздо интереснее ощутить себя за рулем автомобиля в условиях, приближенных к экстремальным, чем в стандартной поездке по асфальтированной трассе" - прокомментировал заместитель генерального директора по продажам ООО "Базис-Моторс" Станислав Козионов.

В торжественной части мероприятия выступили представители бренда Foton и "Базис-Моторс", прошла презентация автомобиля и фуршет, на который пригласили всех гостей автоцентра. Завершением Дня открытых дверей стал розыгрыш подарков от автоцентра "Базис-Моторс".

"Корпорация "Foton Motor" серьезно нацелена на российский рынок легковых автомобилей. В настоящий момент ведется работа по локализации производства и подготовка к запуску конвейера" - поделился региональный менеджер по продаже пассажирских автомобилей Foton в России Евгений Солташкин.