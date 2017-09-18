В Тюменской области растет уровень собираемости взносов за капремонт

В Тюменской области уровень собираемости взносов за капитальный ремонт вырос на 20% с начала действия программы и в 2017 году достиг показателя в 95%.

Как сообщила начальник отдела жилищных программ департамента ЖКХ Тюменской области Елена Клиндюк, в большинстве муниципальных образований Тюменской области плата за капремонт включена в общий платежный документ.



Региональная программа капремонта общего имущества в Тюменской области стартовала в 2015 году и рассчитана на 30 лет. За этот срок в регионе отремонтируют 7 тыс. 249 многоквартирных домов. В первый краткосрочный план включено 1 тыс. 469 многоквартирных домов в 20 муниципалитетах региона, которые капитально отремонтируют до 18 октября 2018 года.



По состоянию на начало сентября работы уже завершены в 312 домах, в 239 ремонт еще ведется. По 650 домам ведутся проектные работы. В первом краткосрочном плане на капремонт планируется потратить 4,7 млрд рублей, 20% из которых выделят из областного бюджета, а 80% оплатят собственники квартир, пишет "Вслух.ру".