Тюменские бизнесмены проведут переговоры с белорусскими предпринимателями

Делегация Тюменской области во главе с заместителем главы региона, директором департамента АПК Владимиром Чейметовым отправится 20-22 сентября в Республику Беларусь. В программе визита - совместное заседание, встречи с профильными министерствами, руководством крупнейших белорусских компаний, посещение предприятий.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, в состав делегации вошли более 20 представителей исполнительных органов государственной власти региона, предпринимателей в сфере недропользования, АПК, лесного комплекса, энергетики, легкой промышленности. Они планируют обсудить возможность взаимовыгодного сотрудничества в области торфодобычи и использования торфа, создания совместного производства в легкой промышленности.

Темой разговора могут стать также партнерство тюменских предприятий с белорусскими производителями техники. В частности - возможность создания совместного производства тракторной техники и комплектующих. Также в повестке дня - вопросы развития лесного хозяйства, потребкооперации и другие предметы взаимного интереса.

Отметим, Республика Беларусь – крупный внешнеторговый партнер Тюменской области. В 2016 году товарооборот между ними (по сравнению с 2015 годом) вырос почти в два раза, причем за счет пятикратного увеличения экспорта. Товаров из Беларуси в Тюменскую область в 2016 году (в сравнении с 2015 годом) импортировалось в 1,5 раза меньше.