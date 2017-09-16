Подготовку кадров для нефтегазового комплекса обсудят на форуме в Тюмени

Вопрос подготовки квалифицированных кадров для российского нефтегазового комплекса и внедрение современных информационных технологий в нефтегазовой отрасли станут важными темами традиционного Тюменского нефтегазового форума, который пройдет в технопарке 20 и 21 сентября.

В число организаторов форума входит Тюменский индустриальный университет - один из ведущих вузов страны, занятых подготовкой кадров для нефтегазового комплекса. Панельная дискуссия "Кадры решают. Новые подходы к обучению персонала ТЭК" состоится 21 сентября, пишет агентство "Тюменскaя линия".

Нефтегазовый форум уже стал для региона традицией - в сентябре 2017 года он пройдет в Тюмени в восьмой раз. Форум стал значимой и популярной площадкой для профессионального общения и диалога между нефтяниками и представителями смежных отраслей.

"Мы позиционируем Тюмень как столицу нефтяного и газового сервиса, не добычи, а именно сервиса, поэтому нам важно, чтобы на форум приезжали люди, готовые предложить инновационные решения в сфере добычи и переработки углеводородного сырья, Результатами работы форумов прошлых лет стали конкретные предложения по решению проблем ТЭКа на ближайшую перспективу", - подчеркнул глава региона Владимир Якушев.