Тюменские бизнесмены узнают о пользе информационных технологий

Клуб ИТ-директоров "iTyumen" приглашает принять участие в ежегодной конференции "ИТ на службе у бизнеса", по традиции завершающую "Неделю информационных технологий" в Тюмени.
Конференция состоится 15 сентября по адресу: ул. Советская, 61, конференц-зал, 2 этаж. Время проведения: с 09:30 до 18:00 с перерывами на кофе-брейки и обед. Участие бесплатное. Полная программа конференции, список приглашенных спикеров и форма регистрации участников представлены на сайте http://www.biz.cio72.ru.
Мероприятие соберет представителей бизнеса, ИТ-руководителей и технических специалистов для знакомства с новыми достижениями в сфере информационных технологий, обсуждения актуальных задач, и, конечно, для обмена опытом.
Участники обсудят актуальные темы, в том числе информационную безопасность предприятия, аспекты использования криптовалют, практику дистанционного управления персоналом и многое другое. Докладчиками выступят профессиональные эксперты - собственники, топ-менеджеры и ИТ-руководители реальных предприятий.
Программа завершится розыгрышем призов от компаний-партнеров конференции.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru