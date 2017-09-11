Тюменские бизнесмены узнают о пользе информационных технологий

Клуб ИТ-директоров "iTyumen" п​риглашае​т принять участие в ежегодной конференции "ИТ на службе у бизнеса",​ по традиции завершающую ​"Неделю информационных технологий"​ в Тюмени.

​Конференция состоится 15 сентября по адресу: ул. Советская, 61, конференц-зал, 2 этаж. Время проведения: с 09:30 до 18:00 с перерывами на кофе-брейки и обед.​​ Участие бесплатное. ​Полная программа конференции, список приглашенных спикеров и форма регистрации участников представлены на сайте ​http://www.biz.cio72.ru.

Мероприятие соберет представителей бизнеса, ИТ-руководителей и технических специалистов для знакомства с новыми достижениями в сфере информационных технологий, обсуждения актуальных задач, и, конечно, для обмена опытом.

​Участники обсудят актуальные темы, в том числе информационную безопасность предприятия, аспекты использования криптовалют, ​практику​ дистанционного управления ​персоналом и многое другое. Докладчиками выступят профессиональные эксперты - собственники, топ-менеджеры и ИТ-руководители реальных предприятий​.

Программа завершится розыгрышем призов от компаний-партнеров конференции.