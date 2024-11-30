В Тюмени обсудили методы лечения опухолей мозга

Научно-практическая конференция "Реабилитация детей и молодых взрослых с опухолями ЦНС. Региональный опыт" прошла в Тюмени на базе Детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда" совместно с Фондом Хабенского.

В конференции приняли участие более 80 экспертов из 25 регионов страны в сфере детской нейроонкологии - неврологи, нейроонкологи, эндокринологи, врачи физической и реабилитационной медицины. Участники обсуждали актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с опухолями центральной нервной системы.

Среди вопросов конференции: инновационные подходы к лечению, современные методы реабилитации и важность междисциплинарного взаимодействия в работе с пациентами. Их не только обсуждали в ходе теоретических выступлений, но и подкрепляли углубленным погружением в тему на семинарах и мастер-классах.

Конференция стала платформой для обмена опытом, разработки новых подходов к лечению и реабилитации, а также для укрепления профессиональных связей между специалистами различных медицинских направлений. Важнейшей целью таких встреч является улучшение качества медицинской помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

"Взаимодействие Фонда Хабенского и Детского центра "Надежда" помогает готовить специалистов в области современных реабилитационных знаний, эрготерапии, физической терапии и медицинской психологии, - рассказала главный врач детского центра "Надежда" Вера Змановская.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.