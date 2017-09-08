Банк "Открытие" выпустил более 100 тысяч карт "Мир" для бюджетников

В рамках внедрения национальной платежной системы "Мир" на территории России Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" эмитировал уже более 100 тыс. карт "МИР".

Банк приступил к реализации проекта на территории Западной Сибири в конце 2016 года.

"В первую очередь на обслуживание карт "МИР" были перенастроены все банкоматы, информационно-платежные киоски и POS-терминалы, – говорит Александр Дарданов, региональный директор банка "Открытие" по УрФО. – Параллельно во всех муниципальных образованиях Югры проводилась эмиссия карт.

Мы одними из первых в Западной Сибири произвели фактическое зачисление денежных средств на карты "МИР". Другими словами, реализовали весь цикл работы с национальной платежной системой "Мир" – от эмиссии карт до перечисления на них заработной платы".

Следующим этапом работы банка "Открытие" по проекту "Мир" для Западной Сибири станет перевод на карты национальной платежной системы пенсионеров и получателей социальных выплат".