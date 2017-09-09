Тюменцев научат пользоваться криптовалютой

Мастер-класс по пользованию криптовалютой пройдет в тюменском коворкинге "Моя территория" 15 сентября. Принять участие смогут все желающие.

Занятие проведет команда одного из тюменских криптоклубов. Его участники имеют опыт инвестирования в крипто-проекты и работы в криптовалютном трейдинге.

"Главная цель наших мастер-классов — помочь обычным людям разобраться в новых технологиях. Благодаря обратной связи, собранной с первого мастер-класса, мы поняли, что на второй встрече необходимо сделать упор на информационный и практический блоки, рассказать про возможности заработка на криптовалюте", — отмечает организатор встречи, инвестор и трейдер Дмитрий Фаворов.

В первую очередь мастер-класс будет полезен начинающим инвесторам и предпринимателям: именно они чаще всего обращаются к экспертам с вопросами о криптовалюте. Тем не менее, сегодня любой, кто хочет мгновенно разбогатеть, рискует попасть в пирамиды, завуалированные под криптовалютные стартапы: на мастер-классе эксперты расскажут, как этого избежать, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Вход свободный, необходима предварительная регистрация по телефону коворкинга "Моя территория": 68-96-96. Организаторы планируют проводить мастер-классы на постоянной основе до конца года, дорабатывая программу после каждой встречи, добавляя в нее как можно больше практики и личного опыта.

Слушателей ждут в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Начало в 19:30.