В Тюмени специальная служба будет готовить дома к капремонту

Специализированная служба, отвечающая за подготовку домов к капитальному ремонту, создана при администрации Тюмени. Об этом рассказал заместитель главы города Павел Перевалов.

За год до капремонта сотрудники новой службы начнут проводить работу с управляющей компанией и жальцами: решать вопросы по обеспечению работ по капремонту водой и электроэнергией, проведут собрание с собственниками квартир, составят график внутриквартирных работ, учитывая интересы и жильцов, и подрядчика, пишет "Вcлух.ру".

"Это сделано для того, чтобы упростить работу подрядчика, которому будет поставлена единственная цель — выполнить работы по капремонту качественно и в срок", - прокомментировал Павел Перевалов.