ТРИЦ заставили убрать рекламу с кварплатных квитанциий

Арбитражный суд Тюменской области подтвердил законность и обоснованность решения Тюменского УФАС России о нарушении Тюменским расчетно-информационным центром закона о рекламе. ОАО "ТРИЦ" размещало рекламную информацию на квитанциях о квартплате и рассылало их по квартирам. Это нарушает права граждан, так как они не могут отказаться от получения такого квитка и, следовательно, от содержащейся в нем рекламы. э

В контролирующий орган обратились собственники квартир – члены совета многоквартирного дома. В своем обращении они указывали на то, что им приходят квитанции с рекламой на обратной стороне. При этом на размещение рекламной информации жители квартир согласия не давали.

Тюменское УФАС запросило у ТРИЦ объяснение. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что рекламу расчетная организация размещала на квитанциях по договору, заключенному с управляющей компанией дома. По ее мнению, информационный материал не являлся рекламой, так как был направлен определенному кругу лиц, а использование оборотной стороны платежного документа для размещения информации не противоречит законодательству РФ.

Однако рекламой является неперсонифицированная информация, направленная на продвижение определенного объекта рекламирования, даже если она направляется по определенному адресному списку. В заключенном договоре между ТРИЦ и УК на размещение рекламной информации прописано только место размещения – это город Тюмень. Круг лиц, в адрес которых будет направляться информация, определен не был.

"Стоит учесть и то, что квитанция о квартплате направляется не в конверте, а поэтому может быть доступна не только потребителю, но и работникам почты, членам семьи и другим работникам обслуживающих организаций", — поясняют в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Также у получателей таким способом рекламной информации нет возможности отказа от нее, что нарушает закон об информации.

Размещение рекламы на платежках нарушает и правила предоставления коммунальных услуг, которыми определен исчерпывающий перечень информации платежного документа. Поэтому реклама в коммунальных платежках выходит за его рамки.

В настоящее время ОАО "ТРИЦ" исполнило предписание Тюменского УФАС России и прекратило распространять рекламу на квитанциях.