В регионе сохраняются высокие темпы индустриализации

09:13 13 августа 2017
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t-i.ru

Около 53 млрд рублей инвестировано в экономику Тюменской области в первом квартале 2017 года.  Это говорит о сохранении высоких темпов индустриализации субъекта РФ.

Как сообщили в областном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, по итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал региона оценивается в 261,5 млрд рублей, что составило 114,5% к уровню года 2015-го.

По словам руководителя департамента Леонида Остроумова, в реестре инвестиционных проектов Тюменской области сейчас более 490 инвестиционных проектов с общей капитализацией 1,6 трлн. рублей. Это следствие созданной в регионе эффективной системы государственной поддержки бизнеса.

Потенциальным инвесторам предлагается более 100 бизнес-кейсов по инвестиционным проектам для реализации в Тюменской области и площадки с подведенной инженерной инфраструктурой в индустриальных парках "Боровский", "Богандинский". Также имеется более 200 площадок для реализации проектов в муниципальных образованиях региона.

Теги: инвестиции , экономика
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