В Югре обсудили перспективы строительства дороги на Тюмень от Урая

Этот вопрос вновь был поднят на встрече главы Урая Анатолия Иванова с заместителем председателя Тюменской облдумы Юрием Холманским, который прибыл в город с рабочим визитом.

По словам последнего, второй пусковой комплекс, который должен быть введен в 2017 году, по причине недобросовестного подрядчика не выполнен. Потребовалось расторгнуть контракт. В августе планируется объявление конкурентных конкурсных процедур по выбору новой подрядной организации.

"Насколько мне известно, документы находятся на подписи у губернатора округа. Что касается действий со стороны Тюменской области в сторону Югры, сейчас накануне начала бюджетного процесса по 2018 году я буду вносить предложения о включении в бюджет области продолжения строительства дороги в направлении Югры. Помимо этого правительством Югры ведутся переговоры с правительством Свердловской области о возможности реализации альтернативного маршрута в направлении Верхняя Тавда. По предварительным оценкам, он может обойтись бюджету округа дешевле. Главная задача сейчас — заинтересовать правительство Свердловской области в необходимости этого проекта. Такие переговоры ведутся", — отметил Холманский.

Дорога круглогодичного действия от юга Тюменской области до Урая способна не только удовлетворить чаяния горожан в плане удобного сообщения с большой землей, но и повлиять на инвестиционную привлекательность города, рассказывают в пресс-службе администрации Урая.

"Мы хотим быстрее и больше строить жилья, чтобы переселять людей из ветхих домов в благоустроенные квартиры. Мы видим необходимость в открытии новых производств и более высоких темпов развития экономики. Однако существующая на сегодняшний день логистика, к сожалению, останавливает потенциальных инвесторов от сотрудничества с Ураем", — говорит Анатолий Иванов.