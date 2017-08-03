Тюменцам расскажут о социальном предпринимательстве

18:00 03 августа 2017
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Семинар "Бизнес добрых дел" пройдет 4 августа и соберет на своей площадке заинтересованных слушателей, представителей общественных объединений и бизнеса.

Участники семинара подробно узнают, что такое социальный бизнес, какие формы поддержки предпринимателей действуют в Тюменской области, как превратить общественную инициативу в бизнес, как создать и реализовать свое дело.

Мероприятие проводит Инвестиционное агентство Тюменской области с целью развития социального предпринимательства в городе и области.

В качестве спикеров выступят успешные социальные предприниматели: руководитель организации развития экологической культуры "Сделаем!" из Челябинска Иван Закарлюкин, руководитель тюменского сервиса бебиситтеров Анжелика Копыльцова и руководитель пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами "Забота" в Мегионе Константин Щербинин.

Семинар пройдет с 14:00 до 17:00 часов в Тюменском технопарке (улица Республики, 142, 2 этаж, учебная аудитория). Участие бесплатное. Регистрация по тел. +7 (3452) 49-04-17 или электронной почте frolova@iato.ru.

Теги: Инвестиционное агентство , семинары , Челябинск , малое предпринимательство , Мегион , бизнес , соцпроекты
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