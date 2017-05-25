Android Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка "Открытие"

Сервис Android Pay стал доступен держателям карт Visa и Mastercard банка "Открытие". Одно из главных преимуществ системы — отсутствие необходимости носить с собой банковскую карту для совершения платежей.

Теперь владельцы карт Visa и Mastercard банка "Открытие" одними из первых в России могут воспользоваться еще одним легким и удобным платежным инструментом, позволяющим быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств.

Android Pay — это сервис бесконтактной оплаты, который позволяет безопасно оплачивать покупки картами банка "Открытие" в любых терминалах, где есть возможность оплатить покупку по бесконтактной технологии, а также в приложениях с поддержкой Android Pay. Одним из преимуществ Android Pay является универсальность решения без привязки к какому-либо производителю оборудования.

Все транзакции надежно защищены: вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно сменить пароль, заблокировать устройство или удалить с него все личные данные с помощью функции Android "Найти устройство".

"Сервисы мобильных платежей в настоящее время становятся привлекательны все большему количеству клиентов. Мы уверенны, что Android Pay, учитывая широчайшее распространение и гибкость операционной системы Android, также будет интересен клиентам, — отмечает Антон Сафонов, директор по розничным продуктам банка "Открытие". — Подавляющее большинство наших клиентов используют устройства на базе Android, большая часть которых подходит под требования для использования Android Pay. И мы рады предоставить им возможность проще, быстрее и безопаснее совершать свои повседневные покупки".