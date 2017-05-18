Запсибкомбанк провел бизнес-встречу для "Клуба партнеров Запсибкомбанка"

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк провел третью бизнес-встречу из серии "Новые возможности для малого и среднего бизнеса" для "Клуба партнеров Запсибкомбанка" на территории ХМАО в городе Белоярском. Бизнес-встреча прошла в ресторане отеля "Карибу" при поддержке администрации Белоярского района.

"Ранее в марте и апреле такие встречи прошли в Тюмени и Ишиме. По итогам встреч мы собрали обратную связь от участников и получили много благодарных и положительных отзывов, поэтому сразу решили повторить подобный опыт в других городах присутствия Запсибкомбанка", — отметила начальник управления методологии и маркетинга корпоративного бизнеса дирекции корпоративного бизнеса Юлия Бочарникова.

На бизнес-встрече директор местного филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры Елена Корягина рассказала о направлениях его деятельности, а также объяснила механизм предоставления поручительства фонда. Со своей стороны, Запсибкомбанк презентовал совместную программу кредитования с АО "Корпорация МСП", позволяющую взять кредит для малого и среднего бизнеса по ставке от 9,6% до 10,6% годовых, и рассказал об актуальных программах кредитования для корпоративных клиентов.

"Мы получили массу приятных впечатлений от встречи с представителями деловой среды города Белоярского. Надеемся, что они, в свою очередь, тоже почерпнули массу полезной информации и получили удовольствие от общения в неформальной обстановке. Могу сказать, что на этом мы не останавливаемся. Впереди нас ждут новые бизнес-встречи с корпоративными клиентами, и уже сегодня мы встречаемся в Сургуте, а затем 19 мая в Нефтеюганске", — поделилась директор дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.