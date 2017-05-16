Банк "Открытие" вручил памятные призы лучшим выпускникам СурГУ

Ханты-Мансийский банк

Конкурс "Лучший выпускник СурГУ" ведущий вуз Сургута проводит уже пять лет. В этом году в финальную часть творческого состязания вышли 17 студентов, которые презентовали свою будущую профессию, продемонстрировав жюри полученные навыки и знания. Оценивали студентов не только преподаватели университета, но и потенциальные работодатели — представители банка "Открытие", ведущих предприятий города финансовой и промышленной сферы.

По итогам конкурса жюри приняло беспрецедентное решение: лучшими выпускниками признаны сразу три финалиста — студентка Политехнического института Валентина Жудина, студенты Института гуманитарного образования и спорта Роман Новодран и Анжела Вагидова. По положению о конкурсе все они получили право на продолжение обучения в СурГУ за счет средств университета.

Лучшим выпускникам памятные сувениры от банка "Открытие" вручил руководитель дирекции Западно-Сибирского филиала Игорь Сергеев.

Победителями в номинациях стали:

"Отличный старт" — Андрей Романов, Виктория Авсянская.

"Будущий новатор" — Екатерина Сарапульцева, Маржанат Теминова.

"За преданность выбранной профессии" — Александр Краснюк, Валентина Корнеева и Вели Мовсумов.

"Стремление к совершенству" — Дарья Акулинина, Екатерина Дубинина, Галина Ганасевич.

"Профкомпетентность" — Эльвира Мизелифова, Дарья Мялковская.

"Будущий профессионал" — Регина Багишева, Максим Морданов.