Банк "Открытие" вручил памятные призы лучшим выпускникам СурГУ

Конкурс "Лучший выпускник СурГУ" ведущий вуз Сургута проводит уже пять лет. В этом году в финальную часть творческого состязания вышли 17 студентов, которые презентовали свою будущую профессию, продемонстрировав жюри полученные навыки и знания. Оценивали студентов не только преподаватели университета, но и потенциальные работодатели — представители банка "Открытие", ведущих предприятий города финансовой и промышленной сферы.
По итогам конкурса жюри приняло беспрецедентное решение: лучшими выпускниками признаны сразу три финалиста — студентка Политехнического института Валентина Жудина, студенты Института гуманитарного образования и спорта Роман Новодран и Анжела Вагидова. По положению о конкурсе все они получили право на продолжение обучения в СурГУ за счет средств университета.
Лучшим выпускникам памятные сувениры от банка "Открытие" вручил руководитель дирекции Западно-Сибирского филиала Игорь Сергеев.
Победителями в номинациях стали:
"Отличный старт" — Андрей Романов, Виктория Авсянская.
"Будущий новатор" — Екатерина Сарапульцева, Маржанат Теминова.
"За преданность выбранной профессии" — Александр Краснюк, Валентина Корнеева и Вели Мовсумов.
"Стремление к совершенству" — Дарья Акулинина, Екатерина Дубинина, Галина Ганасевич.
"Профкомпетентность" — Эльвира Мизелифова, Дарья Мялковская.
"Будущий профессионал" — Регина Багишева, Максим Морданов.
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