Александр Пересторонин: в России необходимо развивать институт наемных домов

Расселение граждан из аварийного жилья, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и развитие МФЦ стали основными темами совместного заседания Государственного совета и Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ Тюменской области Александра Пересторонина, эти вопросы чрезвычайно актуальны и касаются напрямую большинства граждан и качества их жизни.

Заседание проходило 4 мая в Кремле под председательством Владимира Путина. Один из наиболее острых озвученных вопросов касался расселения граждан из аварийного жилья.

Владимир Путин отметил, что подавляющее число субъектов РФ справляются с поставленной задачей. В число регионов, завершивших выполнение этой программы, вошла и Тюменская область. Однако еще сохраняется непригодный для проживания фонд, поэтому правительству России совместно с регионами поручено выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года.

"Можно с уверенностью сказать, что программа по ликвидации аварийного жилья стала реально действующей, очевидны ее позитивные результаты в решении жилищных проблем большого числа людей. Нам удалось найти и отработать эффективный механизм ее реализации, наладить взаимодействие со строительным комплексом. Это позволит и в будущем успешно использовать полученный опыт и продолжить программу по переселению жителей региона из аварийного жилья", - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин, комментируя эту тему, напомнил о предложении замгубернатора Вячеслава Вахрина развивать в регионе институт наемных домов. Данная инициатива позволит существенно сэкономить бюджетные средства и при этом обеспечить жителей современным жильем. Тюменская область может стать пилотным регионом для реализации данной программы, которую впоследствии можно будет распространить по всей стране.

В рамках встречи ОНФ представил итоги мониторинга эффективности независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. Так, анализ показал необъективность независимой оценки: она не отражает мнения граждан и не приводит к улучшению в работе больниц, школ и учреждений социального обслуживания. В то время как система должна приводить к принятию управленческих решений.

"В Тюменской области народный контроль активно развивается, ОНФ проводит собственные мониторинги в сфере образования, здравоохранения, взаимодействует с общественными советами при различных ведомствах для наиболее объективных оценок. Эффективность исследований достигается совмещением разных форматов работы: это и рейды, и анкетирование, и опросы, в том числе анонимные", - прокомментировал Александр Пересторонин.

В ходе заседания также обсудили работу многофункциональных центров (МФЦ). В них можно оформить сертификат на материнский капитал, свидетельство индивидуального предпринимателя, зарегистрировать собственность, получить другие услуги. В целом по стране работает три тысячи МФЦ, которые предоставляют практически весь спектр госуслуг. В прошлом году число обращений превысило 60 миллионов. Задача, которую ставит президент, - создать целостную, интегрированную систему предоставления государственных и муниципальных услуг, при которой граждане могут обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации.

"МФЦ в Тюменской области позволили эффективно решать важные задачи по упрощению процесса получения госуслуг. Люди уже на своем примере почувствовали, что многие услуги стало получить гораздо быстрее, комфортнее. Безусловно, эту работу следует продолжать - расширять перечень услуг и повышать оперативность их оказания. Разделяю мнение президента, что именно мнение людей, их пожелания должны стать основой для дальнейшего совершенствования деятельности многофункциональных центров", - прокомментировал Владимир Якушев.

По словам Александра Пересторонина, еще одна не менее важная задача – продолжить активно информировать население о возможностях МФЦ, разъяснять принципы работы этих центров. "Многие люди до сих пор не знают или не верят, что в МФЦ можно в два счета оформить необходимые документы, из-за этого создают очереди в муниципальных ведомствах, тратят свое время и нервы. Поэтому необходимо наладить информационно-просветительскую работу совместно с организациями, общественными советами, СМИ", - добавил эксперт ОНФ.