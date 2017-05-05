"Теплом Тюмени" будут греться еще в трех городах

12:02 05 мая 2017
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pixabay.com

После майских праздников жители нескольких городов юга Тюменской области получат квитанции на оплату части коммунальных услуг уже не от муниципальных предприятий.

Оплату тепла, водоснабжения и водоотведения в Ялуторовске и Заводоуковске теперь контролирует Тюменьэнергосбыт – филиал АО "ЭК "Восток". Он же будет рассчитывать за тепло жителей Ишима. 

В начале года концессионное соглашение было заключено между "Теплом Тюмени" — филиалом ПАО "СУЭНКО" и местными органами самоуправления. Теперь в Ялуторовске и Ишиме "Тепло Тюмени" оказывает услуги поставки тепла и горячей воды, а в Заводоуковске еще и холодного водоснабжения. Тюменьэнергосбыт отвечает и за заключение договоров между горожанами и "Теплом Тюмени".

"Стоимость коммунальных  услуг останется прежней. Осуществляемая нами агентская деятельность не повлияет на тариф", — отмечает директор Тюменьэнергосбыта Александр Быков.

Напомним, что по такой же схеме "Тепло Тюмени" шесть лет работает в Тобольске.

Теги: Ишим , Тепло Тюмени , коммунальные услуги , Заводоуковск , Ялуторовск
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