Компания "Золотые луга" наладила взаимовыгодные отношения с участниками программы "Пять плюс"

Правительство Тюменской области на протяжении двух лет реализует программу развития личных подсобных хозяйств "Пять плюс", активное участие в которой принимает один из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири – компания "Золотые луга".

Участвуя в программе, АО "Золотые луга" предоставляет деньги авансом за молоко закупочному кооперативу. Тот передает средства производителям для покупки животных. Владельцы личных подворий, в свою очередь, получив эти суммы, будут рассчитываться поставкой молока в кооператив.

"Это направление деятельности – крайне важно для нас, ведь развитие малых форм хозяйствования позволит не только повысить объемы и качество молока в Тюменской области, но и решить проблемы дохода и занятости сельского населения. В 2016 году программа работала в Вагайском, Упоровском, Исетском районах, 2017 году начнет действовать еще в семи муниципальных районах региона. Желающих принять участие много, но рассчитывать на поддержку могут только проверенные фермеры, чье поголовье прошло ветеринарную экспертизу", - отметила генеральный директор компании Евгения Чемеренко.

По информации департамента АПК Тюменской области, за два года владельцам личных подворий в Вагайском районе было предоставлено более 300 коров, в Исетском и Упоровском районах – свыше 350 голов.

Как рассказал начальник управления по животноводству, главный государственный инспектор Тюменской области Рустем Бетляев, появилась потребность в обеспечении участников программы сочными кормами, покрыть которую решено путем создания кормового центра. На сегодняшний день в рамках программы есть возможность предоставить фермерам объемистые корма, в счет будущего молока.

"Мы этой программой выращиваем будущих руководителей сначала личных подсобных хозяйств, затем крупных фермерских хозяйств, а потом может ООО и так далее, которые будут потихоньку уходить на большее поголовье. То есть, это люди осознанно пошли животноводство, любят свое дело, поднялись с низов. Надеемся, программа "Пять плюс" создаст условия для подготовки руководителей молочной отрасли животноводства", - добавил он.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".