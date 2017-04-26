ТРИЦ оштрафовали за нарушение в начислении платы

В Тюменской области на 100 тысяч рублей оштрафовали ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр" после расследования, проведенного региональным Роспотребнадзором.

Основой для него стали материалы, полученные от Государственной жилищной инспекции по Тюменской области. ТРИЦ заподозрили в нарушении порядка начисления платы за коммунальные услуги.

"Установлено, что общество осуществляло начисление платы заявителю за услуги по холодному водоснабжению с нарушением действующего законодательства. Управлением вынесено постановление, которым общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Законность постановления подтверждена решениями двух судебных инстанций", — сообщают в местном управлении Роспотребнадзора.