ТРИЦ оштрафовали за нарушение в начислении платы

В Тюменской области на 100 тысяч рублей оштрафовали ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр" после расследования, проведенного региональным Роспотребнадзором.
Основой для него стали материалы, полученные от Государственной жилищной инспекции по Тюменской области. ТРИЦ заподозрили в нарушении порядка начисления платы за коммунальные услуги.
"Установлено, что общество осуществляло начисление платы заявителю за услуги по холодному водоснабжению с нарушением действующего законодательства. Управлением вынесено постановление, которым общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Законность постановления подтверждена решениями двух судебных инстанций", — сообщают в местном управлении Роспотребнадзора.
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