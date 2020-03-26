Ресурсные компании призвали жителей Тюменской области оплачивать счета за коммуналку через онлайн-сервисы

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Расчетно-кассовые центры ресурсоснабжающих организаций, абонентские пункты ТРИЦ на неделю, с 30 марта по 3 апреля, прекращают работу с населением в связи с решением правительства РФ о выходных днях. Оплатить услуги ЖКХ можно с помощью онлайн-сервисов на сайтах компаний, банков и через мобильные приложения.

Генеральный директор ОАО "ТРИЦ" Олег Туровинин рассказал, что компания оказывает услуги в пяти городах Тюменсокй области. Квитанции за ЖКУ в марте придут вовремя. Те, кто имеет возможность оплатить дистанционно, могут это сделать на сайте ТРИЦ, с помощью онлайн-сервисов банков, мобильных приложений. Что касается пожилых людей, то они могут попросить о помощи своих родсвенников. "Многие абоненты услуги оплачивают через интернет. Если у вас нет такой возможности, то позвоните родным и попросите их о помощи. Для этого надо указать номер лицевого счета, сумму, чтобы они внесли плату с помощью удаленных сервисов: на сайте ТРИЦ, через онлайн-сервисы банков", - посоветовал Туровинин.

Энергосбытовая компания "Восток" также с 30 марта закрывает в населенных пунктах области свои центры обслуживания клиентов. Кол-центры продолжат работу в обычном режиме. "Мы обращаем внимание на то, что все удаленные сервисы, все онлайн-оплаты, эквайринг работают, как и прежде. Если у потребителей будет желание оплатить - они всегда это смогут сделать удаленно, - сообщила директор по экономике АО "ЭК Восток" Елена Бабкина. - Тех, кто не успеет оплатить своевременно, мы извещаем о том, что пени за этот период начисляться не будут. Соответственно, в квитанции за март строка "Пени" будет отсутствовать. Это касается всех видов услуг, по которым мы работаем: электроэнергия, тепловая энергия по компании "СУЭНКО" и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами".

Генеральный директор ОАО "УСТЭК" Марат Царгасов рассказал, что компания продолжит работу по бесперебойному обеспечению города теплом и горячей водой в прежнем режиме, но, учитывая ситуацию по коронавирусу, максимально закроет все места контактов с потребителями. "Просьба ко всем потребителям, особенно пожилым, не выходите из дома, соблюдайте режим самоизоляции. Оплачивайте счета за ЖКУ дистанционно, с помощью сервисов ТРИЦ, онлайн-банков и так далее. В случае если это сделать невозможно, мы не будем применять пени и штрафы в ближайшие периоды до момента, пока ситуация не прояснится", - отметил Марат Царгасов.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин: