Тюменская "Жара" поможет предпринимателям и инвесторам наладить коммуникации

Бизнес-форум федерального уровня "Жара" пройдет в Тюмени в мае. Участие в нем примут действующие предприниматели, топ-менеджеры и представители индустрии венчурного и частного инвестирования – свыше 70 инвестиционных фондов и более 1000 частных инвесторов.

Среди партнеров мероприятия выступают "Сколково" московская школа управления, "Рыбаков Фонд", "Инвест Базар", "Деловая среда от Сбербанка" и другие.

18 мая пройдет "Всероссийская ярмарка инвестиций" – участвуют более 1000 предпринимателей и инвесторов, самые перспективные стартапы 2017 года, более 200 проектов будут представлены инвесторам. Ранее на подобном мероприятии начинающие предприниматели получили более 100 миллионов рублей.

В роли спикеров выступят именитые инвесторы и предприниматели страны:

Оскар Хартманн – основатель проектов KupiVIP, CarPrice и Aktivo. Инвестировал 1 млн евро в новый стартап CarFix.

Евгений Гаврилин – один из основателей краудфандинга в России, первым основал площадку народного финансирования Boomstarter.ru

Олег Иванов – частный инвестор и предприниматель, привлек в собственные бизнес-проекты более 90 000 000 долларов, владелец RC Cola Russia, основатель InvestBazar и еще двести инвесторов со всей страны.

19 мая более тысячи предпринимателей и топ-менеджеров примут участие в бизнес-форуме "Огонь". О том, как гореть и не сгорать расскажут:

Михаил Федоренко - кандидат экономических наук, Государственный советник 2 класса, генеральный директор АО "Деловая среда" — dasreda.ru, дочерняя компания Сбербанка России, автор бизнес-курсов "Самолет – философия масштабного мышления", "Практикум масштаба", "Дольше 100 лет" и др;

Евгений Ларионов – основатель и управляющий директор Coffe and the City, управляющий директор агентства медийных исследований Ex Libris – выступит на тему "Bid Data, оценка исследований";

Михаил Хомич – преподаватель МГУ, Мюнхенской Школы бизнеса и Стартап Академии СКОЛКОВО – расскажет о том, как заставить себя действовать.

Организатор мероприятия "Опора России" - общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства, в которой состоят более 450 000 предпринимателей по всей России.

Председатель комитета по молодежному предпринимательству "Опора России" Артем Андросов отметил масштаб и важность развития молодежного предпринимательства в России:

"Мы в очередной раз взялись за организацию форума предпринимателей. В прошлом году в Тюмени прошел Слет успешных предпринимателей – 2016, который собрал владельцев малого и среднего бизнеса на одной большой площадке. В этом году мы организуем также мероприятие федерального уровня, поскольку развитие предпринимательства в России – это наша главная задача. Всероссийская ярмарка инвестиций соберет более тысячи начинающих предпринимателей и крупных инвесторов – обе стороны заинтересованы друг в друге. "Опора России" выступает посредником в налаживании коммуникаций между ними".

Вице-президент "Опоры России", председатель тюменского регионального отделения Эдуард Омаров:

"Всероссийская ярмарка инвестиций – это не только возможность привлечь деньги в стартап, но и обучение. Участники мероприятия получают практические навыки, консультации и сопровождение от успешных предпринимателей нашей страны. Прежде, чем выступить перед инвесторами, участники учатся грамотно составлять презентацию для инвестора и выстраивать финансовую модель проекта. Нужно помнить, что инвестиции – это не только деньги, но и советы, рекомендации и знания".

Зарегистрироваться на мероприятия можно здесь:

