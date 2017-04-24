О нарушениях в рекламе тюменских долевок рассказали в региональном УФАС

В Тюмени нарушения российского рекламного законодательства при продвижении объектов долевого строительства обсудили на заседании пресс-клуба "Неформат".

По словам замначальника отдела по контролю за соблюдением законодательства тюменского УФАС Натальи Шишовой, самое распространенное нарушение в рекламе у застройщиков — неправильное указание информации о процентной ставке, когда речь идет об ипотеке.

"В 100 % случаев сама ставка написана огромным шрифтом, а остальные условия по кредиту даны так мелко, что потребитель не в состоянии их прочитать. Второе по частоте нарушение — это когда застройщик не указывает всю существенную информацию о кредите. Если вы пишите в рекламе слово "ипотека", то автоматически должны добавить, что услуга предоставляется банками-партнерами. Отдельно хочется предостеречь от использования формулировки "и т. д.". Эта фраза автоматически ведет к нарушению части 1 статьи 28 закона о рекламе. Все предельно просто: либо указывайте все максимально полно и наглядно, либо не давайте рекламу совсем", — отметила она.

Как рассказали в пресс-службе ГК "ТИС", ФАС считает незаконными и те случаи, когда в рекламном сообщении есть только часть информации, а далее идет ссылка на другую страницу этого же сайта или портал банка-партнера. Все сведения должны быть в одном месте.

Сейчас штрафы за несоблюдение рекламных норм для застройщиков составляют от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для банков, рекламирующих кредиты, это суммы от 300 тысяч до 800 тысяч рублей.