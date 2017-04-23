Тюменские бизнесмены презентуют свою продукцию в Китае

Представители предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области отправятся в бизнес-миссию по города Китая, которая пройдет с 6 по 9 мая.

Бизнесмены посетят города Иу, Сучжоу и Ханчжоу, расположенных на юго-востоке КНР, уточняет "Вслyх.рy".

В ходе бизнес-миссии запланировано несколько мероприятий. Во-первых, участники посетят штаб-квартиры Тао-Бао (онлайн площадка электронной торговли) для заключения соглашений с интернет-платформой. Во-вторых, предусмотрен визит в многоотраслевой Союз глобальных торговых ассоциаций Китая для проведения биржи контактов и подписания соглашений между предприятиями двух стран. Отмечается, что участники биржи контактов с китайской стороны будут формироваться под конкретный список тюменских бизнесменов.

Наконец, гости из Тюмени посетят выставку иностранных товаров в городе Иу, демонстрация образцов продукции тюменских производителей на полях выставки, проведение переговоров с потенциальными партнерами.

Центр поддержки экспорта в рамках господдержи субъектам малого и среднего предпринимательства берет на себя расходы в части организации мероприятия (получение виз на всех участников, услуги переводчиков, аренда авто-транспорта для передвижения внутри городов, поиск партнеров, аренда помещений для переговоров). Оплата перелета и проживания своих сотрудников ложится на плечи предприятий-участников.

По всем вопросам, связанным с участием в бизнес-миссии, просим обращаться в Центр поддержки экспорта по следующим контактам:

Воллерт Ольга Александровна - директор Центра внешнеэкономической деятельности ТПП ТО, +7(3452) 689-359, wollert@tpp-to.ru;

Кирилл Юрков – руководитель Центра, +7(922)2604134, +7(932)479-61-49, export@iato.ru, export.tmn@gmail.com.