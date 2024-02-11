Стала известна подшефная страна Тюменской области на Всемирном фестивале

Делегация Тюменской области встретится с молодежью Китая на Всемирном фестивале и будет сопровождать ее на событии. Тюменцы запишут видеопривет для китайской стороны, проведут видеоконференцию "Навстречу Фестивалю", встретят участников в аэропорту, помогут адаптироваться на площадке фестиваля и устроят церемонию дружбы.

Событие пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи на федеральной территории Сириус. До его начала участники делегации Тюменской области проведут онлайн-встречу с китайской делегацией. Тюменцы ответят на вопросы иностранцев, научат некоторым фразам на русском языке и расскажут о своей подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи.

Участники тюменской делегации организуют иностранцам встречу в аэропорту Сочи с традиционной символикой гостеприимства и проводят до места расселения. В дни проведения фестиваля тюменцы ближе познакомят гостей с культурой России. Тюменцы расскажут китайским участникам о регионе, запишут совместные видеоролики и обменяются памятными сувенирами, - сообщает Мой-портал.ру.