Тюменцы на ВФМ обсудили с представителями Китая проект кампуса

Участие Китая в развитии проекта межвузовского кампуса в Тюмени обсудили на Всемирном фестивале молодежи по поручению губернатора Александра Моора.

В деловой встрече приняли участие замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер и вице-президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао. В центре внимания - обсуждение совместных образовательных программ, а также участие Китая в создании кампуса мирового уровня в Тюмени.

"Достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, которые реализуют наши вузы. Студенты из Китайской Народной Республики уже учатся в наших университетах, и я уверен, что это только начало. Все раскрывать не буду. Встреча с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао прошла конструктивно. Уверен, что впереди у нас есть интересные проекты, востребованные и в России, и в Китае", - сказал Алексей Райдер.

По итогам встречи стало известно, что студенты из Тюменской области посетят Китай.

На Всемирном фестивале молодежи по программе "Культурное шефство" Тюменская область курирует сверстников из Китая. Ребята устанавливают контакты и знакомят гостей с русской культурой.