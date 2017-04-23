Тобольская промышленность продолжает стабильно развиваться

Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Тобольске в 2016 году составил 8%. Большинство крупных и средних предприятий работает стабильно, кризис коснулся, в основном, малого бизнеса, сообщил глава города Владимир Мазур.

По его словам, мощности "СИБУР Тобольска" по переработке широкой фракции легких углеводородов увеличились до 8 млн тонн в год. За прошедший год предприятие произвело более 450 тыс. тонн полипропилена - это треть от общероссийского объема.

Продолжается строительство комплекса по производству полимеров "ЗапСибНефтехим", который станет самым мощным в стране и одним из крупнейших в мире. Общий объем инвестиций составит почти полтриллиона рублей. Глава города уверен, что эффект от развития мегапроекта будет колоссальным.

В течение 2016 года стабильно работали предприятия, осуществляющие производство продуктов питания. В течение года они запускали новые цеха, наращивали объемы выпускаемой продукции.



В стройиндустрии также большинство предприятий работали стабильно. Предприятие ЗЖБИ-4 произвело на 17% больше продукции, "Мостоотряд – 87" увеличил объемы производства бетона в два раза, объемы производства металлоконструкций - в 1,5 раза. Предприятие "ТВЭЛ-Тобольск" в пять раз больше, чем в прошлом году произвело труб для газо- и нефтепроводов. "Татлесстрой" на 43% увеличили производство деревянных поддонов для "Тобольск-Полимера".

Администрация города оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. В течение прошлого года выдано микрозаймов на общую сумму 25 млн 800 тыс. рублей, пишет ИА "Тюменская линия".