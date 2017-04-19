Региональная экономика показывает стабильный рост

По итогам марта индекс промышленного производства в Тюменской области достиг 105% к аналогичному периоду прошлого года. Февральские показатели также превышали прошлогодние, составив 104,1%.

В секторе обрабатывающих производств индекс составил 105,7%. Добыча полезных ископаемых увеличилась до 100,7%. Коэффициент обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха зафиксирован на уровне 111,3%, а водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 111,5%, сообщает пресс-служба губернатора.

По словам главы региона Владимира Якушева, сохранить экономическое развитие региона помогает модернизация действующих предприятий, привлечение инвесторов и строительство современных заводов.