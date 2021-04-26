Эксперты ОП РФ предлагают переходить к многосторонним клиринговым расчетам

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На заседании Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению, посвященного корректировке национального проекта "Международная кооперация и экспорт", прозвучало предложение о создании международного денежного контура.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов напомнил об обозначенных в указе Президента РФ требованиях к содержанию национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта. Это появление на глобальных рынках новой массы конкурентноспособных товаров, доля экспорта которых к 2024 году составит не менее 20 процентов ВВП, и увеличение в полтора раза объемов торговли между государствами — членами Евразийского экономического союза и в полтора же раза — увеличение объема накопленных взаимных инвестиций.

Артур Ниязметов отметил, что с точки зрения привлечения инвестиций и создания новых производств наиболее значимы вопросы инфраструктурного обеспечения, но нередко у регионов просто отсутствуют первоначальные средства на создание инфраструктуры для инвесторов.

Решением проблемы, говорит эксперт, могло бы стать развитие следующих моделей денежных контуров: механизма TIF (Tax Increment Financing — механизм отложенных налоговых платежей) в отношении частных проектов, инвестиционного денежного контура и международного денежного контура.

Реализация механизма TIF предполагает следующую схему: регион получает кредит из федерального бюджета, строит инвестору необходимую инфраструктуру, а бюджетный кредит погашается налоговыми поступлениями от проекта.

Инвестиционный денежный контур, который может быть реализован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) или федерального бюджета: банк кредитует инвестиционный проект с отсрочкой платежей, в том числе процентных, и в случае успешного запуска производства данный кредит постепенно трансформируется в капитальный грант за счет зачета дополнительно поступающих налогов от нового производства.

Источник: ОП РФ