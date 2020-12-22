Новым резидентом Тюменского технопарка стал проект по усилению фундаментов строящихся объектов

В Тюменском технопарке состоялось декабрьское заседание экспертного совета по отбору резидентов бизнес-инкубатора. В этот раз на конкурс поступило семь проектов от компаний из Тюмени, Владивостока, Коломны и Балтийска.

По итогам Экспертного совета приглашение в технопарк получил проект Тюменского конструкторского бюро по разработке конструкции гидравлического пакера, предназначенного для усиления фундаментов и улучшения строительных свойств грунтового основания.

Среди основных преимуществ нового проекта — сравнительно низкая цена, большая глубина погружения, отсутствие необходимости в использовании дополнительного насосного оборудования и в сервисном обслуживании. Использование конструкции гидравлического пакера позволит не только сократить сроки выполнения работ, но и повысить качество закрепления грунтов, увеличить радиус закрепления инъекционных свай и сэкономить объем расходуемого инъекционного раствора.

На текущий момент командой проекта изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной технологии. Определены поставщики, партнеры и ценовая политика. В планах на 2021 год, случае успешной реализации НИОКР, изготовление и продажа не менее 10 гидравлических пакеров.

Следующее заседание экспертного совет пройдет в первом квартале 2021 года, заявки от стартапов уже начали поступать.