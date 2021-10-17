Тюменская область вновь лидирует на Урале по обороту розничной торговли

Тюменская область заняла лидирующие позиции по пяти из 12 показателей рейтинга социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа. Тюменьстат привел данные по итогам семи месяцев 2021 года.

Тюменская область стала первой по обороту розничной торговли: в январе-июле он составил 163,5 тыс. рублей на каждого жителя, это более 23 тыс. рублей в месяц. По этому показателю регион обогнал Ямал.

Традиционно наш регион занимает первое место по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий (212 кг), яиц (595 штук) на душу населения. В регионе зафиксировано максимальное значение ввода жилья в расчете на тысячу человек - 413,3 кв. м общей площади. А также максимальный ввод у индивидуальных застройщиков (279,6 кв. м), пишет "Вслух.ру".