"Тюменский бройлер" развивает торговлю продуктами быстрого приготовления

Птицефабрика "Тюменский бройлер" в ближайшее время сделает упор на производство продуктов быстрого приготовления, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Мы разработали с технологами новую линейку и надеемся, что занятым и продвинутым тюменцам новинка придется по вкусу. Например, полутушка в соусе "Песто" в пакете для запекания, печень по-русски в белом соусе или фарш для лазаньи по-итальянски", - пояснила директор предприятия Оксана Величко.

Кроме того, в апреле на рынок поступит продукция из мяса птицы категории Халяль под новой торговой маркой птицефабрики "Халиф". В концепции нового бренда использованы названия рецептов восточных блюд из курицы: бешбармак, риза кюфта, шурпа ханум, люля кебаб.

Этот прием специалисты "Тюменского бройлера" использовали сознательно, чтобы показать многообразие блюд из курицы и напомнить хозяйкам о традициях национальной кухни народов, живущих в регионе и России.