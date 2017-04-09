Рыбный мини-завод в Тюмени снабдят отечественным оборудованием

Строительство мини-завода по воспроизводству осетровых и сиговых видов рыб в Тюмени сопровождается поиском уникальных инженерных решений. При этом лишь 10-15% от всего объема оборудования будет закупаться за рубежом, в частности, в Дании и Германии, остальное будет отечественного производства.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, строительство завода ведется ударными темпами. Установка оборудования уже началась. По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслана Цицкиева, большую часть заказывали в России. "Весь пластик, арматура, многочисленные элементы из нержавейки сделаны на тюменских заводах. С нашими заказами также хорошо справились разработчики из Санкт-Петербурга и Магнитогорсва. Мы доработали многие решения по трубопроводам, по биомеханической очистке, по кислородному содержанию. Насосы также собирали на российских заводах", - подчеркнул эксперт.

Руслан Цицкиев отметил, что, для сравнения, на предприятии "Оцелота" в Сладково пять лет назад практически на сто процентов оборудование было европейского производства.

"Мы заимствуем опыт коллег и адаптируем его к нашим условиям. Сейчас уже немецкие специалисты интересуются, как мы применяем новые технологические решения с использованием их оборудования. Например, в одном агрегате объединяем разные инженерные подходы, существенно удешевляя его и не теряя в качестве", - пояснил руководитель ассоциации.