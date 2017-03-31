Банк "Открытие" получил награду STP-Award 2016 за высокое качество международных платежей

По итогам прошлого года банк "Открытие" стал обладателем престижной награды STP-Award (Best in class) за безупречное качество международных платежей в евро. Вручение награды состоялось в рамках форума, проводимого VTB Bank (Deutschland) AG в Москве для банков-корреспондентов.

Банк "Открытие" ежегодно удостаивается подобных наград крупных международных финансовых институтов. Высокое качество международных платежей банка позволяет увеличить скорость расчетов и способствует минимизации операционных затрат.