Банк "Открытие" получил награду STP-Award 2016 за высокое качество международных платежей

19:20 31 марта 2017
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По итогам прошлого года банк "Открытие" стал обладателем престижной награды STP-Award (Best in class) за безупречное качество международных платежей в евро. Вручение награды состоялось в рамках форума, проводимого VTB Bank (Deutschland) AG в Москве для банков-корреспондентов. 

Банк "Открытие" ежегодно удостаивается подобных наград крупных международных финансовых институтов. Высокое качество международных платежей банка позволяет увеличить скорость расчетов и способствует минимизации операционных затрат.

Теги: Ханты-Мансийский банк , банки
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