В регионе создано Агентство инфраструктурного развития

Новая структура, созданная в Тюменской области, объединила три бизнес-инкубатора в Тюмени, Тобольске и Ишиме, индустриальные парки "Боровский", "Богандинский" и "ДСК-500". В ближайшее время в состав ведомства войдет тюменский технопарк, пишет "РБК Тюмень".

Решение о создании агентства было принято на уровне правительства области. Теперь вся инфраструктура поддержки бизнеса будет сосредоточена в одном окне.

"Раньше, чтобы получить общую информацию, предприниматели, инвесторы обращались в департамент инвестиционной политики, за займами – в инвестиционное агентство и так далее. Система работала, но теперь она стала удобнее – все внутри одной структуры: от информации об индустриальных парках до полного сопровождения проекта", - прокомментировал директор агентства Андрей Саносян.

Вновь созданное агентство будет поддерживать начинающих предпринимателей, предоставлять готовые площадки под проекты в индустриальных парках региона, помогать инноваторам в продвижении их проектов в технопарке. Кроме этого в ближайшее время будут открыты два коворкинг-центра внутри технопарка и на площади перед ним.