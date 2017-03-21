Инвестиции в тюменскую экономику выросли на 14,5%

13:17 21 марта 2017
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baku-news.ru
| Фото: baku-news.ru

За февраль текущего года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 104,5%, добыча полезных ископаемых – 99,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 111,8%, водоснабжение,  водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 114,2%.

По словам главы региона Владимира Якушева, большой рывок был сделан в объеме инвестиций, они выросли на 14,5% в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 годом.

"Сохранить экономическое развитие Тюменской области помогает модернизация действующих предприятий, привлечение инвесторов, строительство современных заводов. Новые крупные и средние индустриальные проекты реализуются практически во всех районах области – Голышмановском, Исетском, Нижнетавдинском, Тюменском, Уватском, Юргинском, Ярковском и других. Это позволит не снижать темпов развития в будущем", - цитирует Владимира Якушева пресс-служба главы региона.

Теги: Владимир Якушев , инвестиции , экономика
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