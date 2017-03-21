Инвестиции в тюменскую экономику выросли на 14,5%

За февраль текущего года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 104,5%, добыча полезных ископаемых – 99,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 111,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 114,2%.

По словам главы региона Владимира Якушева, большой рывок был сделан в объеме инвестиций, они выросли на 14,5% в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 годом.