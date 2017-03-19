Тюменская птицефабрика поставила новый рекорд

08:29 19 марта 2017
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www.informugra.ru
| Фото: www.informugra.ru

Одно из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района птицефабрика "Тюменский бройлер" (группа Продо) установила очередной производственный рекорд – по количеству цыплят на начальную несушку. Это позволило компании получить платиновый сертификат международного элитного клуба.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, результат птицефабрики составил 152 цыпленка на начальную несушку. Установленный рекорд ставит тюменское предприятие в один ряд с передовыми производителями мяса птицы в мире. Этот успех отметили в международном элитном клубе "Росс 140", который был основан в Шотландии для оценки работы родительских бройлерных стад.

Как прокомментировала директор птицефабрики Оксана Величко, таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе зоотехнической, ветеринарной и других служб предприятия. А одной из причин успеха стала изначальная ориентация компании на передовые мировые практики.

Теги: производство , птицефабрика , рекорд , АПК , Оксана Величко
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